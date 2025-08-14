نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدى عبد العاطي: أدينا مباراة أمام فريق كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب مجدى عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن سعادته بفوز فريقه على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل.

وقال مجدى عبد العاطى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة أن فريقه أدى مباراة وسيطر على مجريات الأمور من الدقائق الأولى وتمكن من التقدم فى الدقيقة الرابعة.

وأضاف مجدى عبد العاطى أن فريقه بعد تقدمه بهدف الإ إنه لم يلجأ للدفاع وواصل هجومه وتمكن من تسجيل الهدف الثانى إلا إنه فى الشوط الثاني تاثر لاعبو مودرن سبورت بالإرهاق والرطوبة ودانت السيطرة للاتحاد السكندرى الذى كان قريبًا من التعادل في الدقائق الأخيرة.

وأوضح عبد العاطى أن المباراة كانت صعبة بسبب توقيتها الذى جاء بعد مباراة الأهلى الذى بذل فيها اللاعبون مجهودا كبيرا بالإضافة إلى أنها أمام فريق كبير ذو شعبية طاغية.

وأعرب عن أمله فى استمرار النتائج الإيجابية والعروض الجيدة خلال المباريات القادمة.