أحمد سامي: أعتذر للجماهير السكندرية على الخسارة وأعد بتحسن النتائج وأشكر سلامة

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد سامى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن حزنه لخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف أمام مودرن سبورت في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية.

وقال أحمد سامى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة أنه يعتذر لجماهير الاتحاد السكندرى على الخسارة ويعد بتحسن النتائج ابتداء من المباراة القادمة.

وأضاف سامى أن فريقه تلقى هدفا فى الدقائق الأولى مما تسبب فى إحباط لاعبى الاتحاد السكندرى ولكن اللاعبين لم ييأسوا وكانوا سجالا مع لاعبى مودرن وكان من الممكن إدراك التعادل لولا سوء الحظ وفى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول استقبلوا الهدف الثاني.

واستطرد سامى قائلا فى بداية الشوط الثانى لاحت لنا فرصة ذهبية إلا إنه ا ضاعت بغرابة وكانت كفيله بتقليص الفارق ورفع الروح المعنوية للفريق إلا أن سوء التوفيق لازم فريقنا.

واستطرد المدير الفني للاتحاد السكندرى قائلا ان فريقه لاحت له عده فرص فى الشوط الثاني كانت كفيلة بتحقيق التعادل على الأقل.

ووجه أحمد سامى الشكر لمحمد سلامه القائم بأعمال رئيس نادى الاتحاد السكندرى على دعمه لفريق الكرة وبذله جهودا كبيرة في هذا الشأن.