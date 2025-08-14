الرياض - كتبت رنا صلاح - يخوض منتخب الناشئين لكرة اليد مواجهة مرتقبة أمام نظيره الإسباني مساء اليوم الخميس في دور ربع نهائي بطولة العالم المقامة في مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقام المباراة على صالة 1 بإستاد القاهرة.

مباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام

تنطلق مباراة مصر وإسبانيا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتنقل عبر شاشة أون سبورت لتتاح الفرصة لمتابعة المنافسة القوية بين الفريقين.

تأهل منتخب ناشئي اليد إلى دور ربع النهائي بعد تعادله مع المنتخب الدنماركي بنتيجة 29-29 في ثاني مواجهات الدور الرئيسي، بعد أن كان قد تعادل سابقًا مع المنتخب التشيكي بنتيجة 35-35 في بداية هذا الدور من البطولة.

نجح المنتخب الوطني تحت 19 عامًا في الوصول إلى الدور الرئيسي متصدرًا المجموعة السابعة بعد تحقيق الفوز على منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين واليابان، ويشارك في الدور الرئيسي ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان والدنمارك والتشيك.

قائمة منتخب مصر النهائية للبطولة تضم 19 لاعبًا منهم يوسف عبد الهادي وعمر فتحي وعبد المالك محمود ومحمد عدلان ويوسف عمرو وسيف جلال وكريم حمدي وعمر بركة، إضافة إلى حازم الصباغ وزياد عواد وعبد الرحمن رشاد وأحمد حلمي وعادل أحمد ويحيى الكردي وحسين محمد ومحمد إسماعيل وعلي مدبولي ويوسف عبد الغني وحمزة وليد.

يبرز في الأداء بعض اللاعبين الذين قدموا مستويات مميزة خلال البطولة مثل عمر بركة وعلي مدبولي ومحمد عدلان، ما يعزز فرص المنتخب في المنافسة وتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء المقبل.

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات “أون سبورت” إلى جانب البث عبر منصة “كورة بلس”، ما يتيح متابعة شاملة لجميع مباريات البطولة لمحبي كرة اليد في مصر وخارجها.