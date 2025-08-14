نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مباراة طلائع الجيش والمصري بالجولة الثانية لدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعي الفريق البورسعيدي للفوز في هذه المباراة وحصد الثلاثة نقاط للحفاظ علي صدارة ترتيب جدول الدوري بينما يأمل طلائع الجيش في استعادة توازنه من خلال تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة السابقة بعد التعادل الإيجابي أمام سموحة بالجولة الأولي.

ويدير هذا اللقاء طاقم التحكيم المكون من أحمد الغندور.. حكمًا للساحة شريف عبد الله مساعد حكم أول، محمود بدران مساعد حكم ثان، وليد عبد الرازق حكم رابع، محمود البنا حكم تقنية الفيديو، محمود حسين مساعد حكم تقنية الفيديو.

موعد مباراة المصري وطلائع الجيش بالدوري

وتقام هذه المباراة اليوم الخميس في تمام الساعه التاسعة والنصف مساءَا بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وطلائع الجيش بالدوري

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.