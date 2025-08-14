نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في بطولة أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
لا تزال المنافسة مشتعلة بمجموعات البطولة الإفريقية بين كل من تنزانيا وكينيا والسودان ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 14 أغسطس الحالي في بطولة أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم
المغرب ضد زامبيا 5:00.
انجولا ضد جمهورية الكونغو 8:00.
القنوات الناقلة لمباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين
تردد قناة bein sports 6
التردد: 11054
القمر: نايل سات
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3.