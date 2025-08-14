الرياضة

مواعيد مباريات اليوم في بطولة أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

مواعيد مباريات اليوم في بطولة أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في بطولة أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

لا تزال المنافسة مشتعلة بمجموعات البطولة الإفريقية بين كل من تنزانيا وكينيا والسودان ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 14 أغسطس الحالي في بطولة أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم

المغرب ضد زامبيا 5:00.

انجولا ضد جمهورية الكونغو 8:00.

القنوات الناقلة لمباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين

تردد قناة bein sports 6

التردد: 11054
القمر: نايل سات

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا