مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الساحرة المستديرة بكل مكان وبالتحديد الكرة المصرية عن توقيت مواجهات الجولة الثانية ونقدم لكم موعد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها. موعد مباريات اليوم الدوري المصري زد ضد سيراميكا كليوباترا 6:00. الاتحاد ضد مودرن سبورت 6:00. الإسماعيلي ضد بيراميدز 9:00. طلائع الجيش ضد المصري 9:00. القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري تردد 2 on sports

تردد القناة: 11862 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل التصحيح: 5/6 القمر الصناعي: نايل سات