مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يبحث محبي الساحرة المستديرة بكل مكان وبالتحديد الكرة المصرية عن توقيت مواجهات الجولة الثانية ونقدم لكم موعد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها.

موعد مباريات اليوم الدوري المصري

زد ضد سيراميكا كليوباترا 6:00.

الاتحاد ضد مودرن سبورت 6:00.

الإسماعيلي ضد بيراميدز 9:00.

طلائع الجيش ضد المصري 9:00.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

تردد 2 on  sports
تردد القناة: 11862

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

