نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية منافسات الدوري الألماني موسم 2025/2026 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية وبالتحديد الألمانية عن توقيت افتتاحية البوندسليجا ونقدم لكم موعد بداية منافسات الدوري الألماني موسم 2025/2026.
موعد مباريات الدوري الألماني
الجمعة 22/8 بايرن ميونخ ضد لايبزيج 9:30.
السبت 23 باير ليفركوزن ضد هوفنهايم 4:30.
فرانكفورت ضد فيردر بريمن 4:30.
بوروسيا دورتموند ضد سانت باولي 7:30.
ماينتس ضد كولن 4:30.
القنوات الناقلة لمباريات الدوري الألماني
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.