الرياضة

موعد بداية منافسات الدوري الألماني موسم 2025/2026

0 نشر
0 تبليغ

موعد بداية منافسات الدوري الألماني موسم 2025/2026

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية منافسات الدوري الألماني موسم 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية وبالتحديد الألمانية عن توقيت افتتاحية البوندسليجا ونقدم لكم موعد بداية منافسات الدوري الألماني موسم 2025/2026.

موعد مباريات الدوري الألماني

الجمعة 22/8 بايرن ميونخ ضد لايبزيج 9:30.

السبت 23 باير ليفركوزن ضد هوفنهايم 4:30.

فرانكفورت ضد فيردر بريمن 4:30.

بوروسيا دورتموند ضد سانت باولي 7:30.

ماينتس ضد كولن 4:30.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الألماني

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا