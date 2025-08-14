نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل موعد مباراة طلائع الجيش والمصري البورسعيدي بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة طلائع الجيش والمصري البورسعيدي، المقرر إقامتها اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز، لتقام في التاسعة والنصف مساء بدلا من التاسعة مساء.

وقررت اللجنة تعديل هذا الموعد نظرا لارتباط منتخب مصر للناشئين لكرة اليد بخوض مواجهة قوية أمام منتخب إسبانيا في السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة العالم، ورغبة قناة "أون تايم سبورت" الناقلة للمباراة في إتاحة الفرصة لبث المباراتين على التوالي.

تقام هذه المباراة على ملعب جهاز الرياضة العسكري، حيث يسعى طلائع الجيش لاستعادة التوازن بعد التعادل الأخير أمام سموحة، فيما يأمل المصري البورسعيدي في مواصلة انطلاقته الإيجابية وتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.