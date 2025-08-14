نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح مصدق "جوكر" يانيك فيريرا في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن يانيك فيريرا اجتمع باللاعب المغربي صلاح مصدق، على هامش تدريبات نادي الزمالك، والمدرب أبلغ اللاعب إنه "الجوكر" في تشكيل الفارس الأبيض، حيث يرى المدرب أن اللاعب يمكنه اللعب في ثلاث مراكز بالملعب.

صلاح مصدق "جوكر" يانيك فيريرا في الزمالك

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن المدرب البلجيكي أكد أن مصدق قادر على اللعب في مركز قلب الدفاع، ومركز خط الوسط المدافع، وأيضًا في مركز الظهير الأيمن نظرًا لعدم تعاقد الأبيض مع ظهير أيمن في الانتقالات الصيفية.