تأجيل عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية للزمالك

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن هناك تواصل من بعض اللاعبين الكبار في الزمالك مع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك من أجل العفو عن أحمد فتوح بعد أزمته الاخيرة وعودته مرة أخرى للتدريبات الجماعية.

تأجيل عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إدارة الكرة في نادي الزمالك ترى أن خطأ فتوح كان كبير وعودته في الفترة الحالية للتدريبات الجماعية صعبة وسيتم تحديد موعد عودته للمران الجماعي خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد اعتذاره والتزامه في التدريبات الفردية مؤخرا.