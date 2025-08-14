الرياضة

جهاز منتخب مصر يتواصل مع إمام عاشور لحسم موقفه من معسكر سبتمبر

جهاز منتخب مصر يتواصل مع إمام عاشور لحسم موقفه من معسكر سبتمبر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز منتخب مصر يتواصل مع إمام عاشور لحسم موقفه من معسكر سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل تواصل جهاز منتخب مصر مع إمام عاشور لحسم موقفه من معسكر شهر سبتمبر.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، على تواصل مع إمام عاشور لاعب خط وسط ، لمعرفة موعد عودته للمشاركة في المباريات مع فريقه في الدوري، قبل معسكر المنتخب الذي ينطلق يوم 1 سبتمبر المقبل، استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 5 و9 من الشهر نفسه في تصفيات كأس العالم 2026".

وأضاف:" تم التواصل مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، من أجل الاطمئنان على حالة إمام عاشور، واللاعب سيشارك بشكل تدريجي في مباريات فريقه بالدوري وسيكون جاهزا للتواجد في المعسكر المقبل لمنتخب مصر".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

