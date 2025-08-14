نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي ربيعة يخطر منتخب مصر بموقفه من مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف رامي ربيعة مدافع نادي العين الإماراتي من مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "الساعات الماضية، شهدت تواصل الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، مع رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي، للوقوف على تفاصيل الإصابة التي يعاني منها اللاعب وموقفه من اللحاق بمعسكر الفراعنة خلال شهر سبتمبر المقبل".

وأضاف:" رامي ربيعة أكد أن إصابته على مستوى عضلة السمانة، وأنه سينفذ برنامج علاجي وتأهيلي بكثافة، من أجل الانضمام لمعسكر منتخب مصر".

وأكمل: "ربيعة شدد على أنه سيتواجد بنسبة كبيرة في معسكر منتخب مصر، وأن الجهاز الفني للعين الإماراتي حريص على عدم التعجل بإشراكه في المباريات قبل تعافيه بشكل كامل".

واختتم حديثه قائلًا: "حسام حسن وإبراهيم حسن طلبا الإطلاع على التقارير الطبية الخاصة برامي ربيعة للاطمئنان على حالته، خاصة وأنه أحد المدافعين الذين يعتمد عليهم الجهاز الفني".