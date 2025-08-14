نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يتجه لطلب حكام أجانب لمباراته أمام بيراميدز بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف النادي الأهلي من التقدم بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب لمباراته المقبلة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم 30 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تقام المباراة ضمن جدول منافسات الدوري للموسم الحالي.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن اليوم هو آخر موعد أمام النادي الأهلي للتقدم بطلب استقدام حكام أجانب لهذه المواجهة، وفق المواعيد التي حددها اتحاد الكرة المصري.

وأضاف: "وفقًا لما علمته، فإن الأهلي سيتقدم بالفعل اليوم بطلب رسمي لاتحاد الكرة من أجل تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة بيراميدز، وهذا الإجراء يأتي في إطار اللوائح المنظمة للمسابقة".

وأشار شوبير إلى أن إدارة الأهلي ترغب في ضمان أقصى درجات العدالة التحكيمية في هذه المواجهة المرتقبة، خاصة في ظل أهمية اللقاء للفريقين في سباق المنافسة على صدارة الدوري.