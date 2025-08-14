نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير.. حقنة الخطيب.. دوشة القرموطي.. أم خديجة والعمل.. ملك الكباري.. معالي الوزير.. تريزيجيه ولي الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية، فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟

أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي بالفجر، في سطور موجزة.

المعلم البدري

حسام البدري عامل زي اللي كسب بطولة بلايستيشن في القهوة، الناس عادي بتسقف له، لكن لما يسافر يكسب بطولة العالم ويرجع بالكاس، الكل يقف ويقوله: برافو يا معلم.. الدوري الليبي مع أهلي طرابلس كان لحظة فرحة هيسترية منه، وده حقه.. وإحنا نقوله: مبروك، شرفت مصر بره الحدود.



حُقنة الخطيب

كلنا نعرف الفارق بين أجيالنا والجيل الجديد.. الفوارق اتسعت بشكل مبالغ، لذا جلسة محمود الخطيب رئيس الأهلي مع اللاعبين والتنبيه على عدم طلب تعديل العقود إلا في الوقت المناسب، قرار مهم ولكن "مهما تؤذن يا خطيب نحن في مالطا المصالح"

دوشة القرموطي

"أهلي وحبايبي والمجتمع والناس، على رأي القرموطي" يتحدثون عن مشاكل بين الحراس في الأهلي والزمالك بسبب المشاركة الأساسية.. شناوي، شوبير.. صبحي،عواد، مهدي.. "طول عمرنا عارفين إن الأفضل هيلعب والملعب فضاح، ليه الدوشة؟"

عمل أم خديجة

إدارة الأهلي وقبلها الجمهور لا يعرفون ماذا دهى أحمد عبد القادر لاعب الفريق؟ فجأة من الموهوب الحريف إلى المغضوب عليه في الرديف! اللاعب لا يرى إلا الانتقال للزمالك كأنه معمول له عمل عند أم خديجة المغر..."

ملك الكباري

يقولون أن الأهلي يقترب من ضم إبراهيم عادل نجم بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي في صفقة تبادلية “لو حصل ابصم بالعشرة إن الأهلي ملك الكباري ودي شطارة جامدة”

معالي الوزير

من منا لا يتذكر النجم أحمد زكي في فيلم “معالي الوزير”، عندما أصبح وزيرًا بالصدفة.. هذا هو شعوري عندما يتم اختيار مسؤول “جدير” في الرياضة المصرية.. اختيار محمد فضل الله في لجنة ضبط أداء الإعلام “ممتاز”.. برافو، أرجوكم نختار بالجودة لا الصدفة!

بودكاست المنيسي

لفت نظري أثناء تصفحي على الفيس بوك، بودكاست جديد للأستاذ إبراهيم المنيسي الذي أحبه.. سعيد بمواكبة الرجل العتيق لموضة السوشيال ميديا لكن هل هناك جديد يُقدم خلاف قناة الأهلي ومجلته والأهرام وقناة اليوتيوب؟"

رسالة إلى الوالي

تريزيجيه دلوقتي نسخة كربون من علاء ولي الدين في فيلم “ابن عز”، لما كان ماشي في الشارع بيبص شمال ويمين ويقول: “هو أنا إيه اللي جابني هنا؟! كل لمسة على الكورة تحس إنه مش عارف هو مهاجم ولا جناح ولا حتى مشجع نازل يتمشى في الملعب.. ”ركز أحسن ما تركن للأبد"

