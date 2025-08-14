نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحيى عطية الله يقرر العودة إلى سوتشي الروسي بعد انتهاء إعارته مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الدولي المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر للنادي الأهلي المصري السابق، وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث سيعود للعب مجددًا مع فريقه السابق سوتشي الروسي.

ووفقًا لموقع «البطولة» المغربي، يستعد اللاعب البالغ 30 عامًا للسفر إلى روسيا في الساعات القليلة المقبلة للانضمام إلى صفوف سوتشي، بعد انتهاء فترة إعارته مع الأهلي عقب مونديال الأندية.

وخلال فترة تواجده مع الأهلي، شارك عطية الله في 22 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع 3 أهداف أخرى، قبل أن ينهي تجربته مع الفريق ويعود إلى ناديه الأصلي الذي يمتلك عقده حتى عام 2027.