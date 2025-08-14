نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب نجمي الهلال عن ودية الفريق الثالثة أمام فالدهوف مانهايم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نادي الهلال السعودي غياب المدافع علي البليهي والمهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن المباراة الودية الثالثة للفريق أمام فالدهوف مانهايم الألماني، ضمن تحضيرات المعسكر الإعدادي في ألمانيا للموسم الرياضي المقبل.

وخضع لاعبو الهلال لحصة تدريبية صباحية ركزت في بدايتها على الجوانب اللياقية، فيما واصل البليهي وميتروفيتش برامجهم العلاجية والتأهيلية على هامش المران.

وقاد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، تدريبات الفريق التي تضمنت تطبيقات فنية وتكتيكية متنوعة، واختُتمت بتدريبات التحدي والمواجهة الثنائية.

ومن المقرر أن يواجه الهلال فريق فالدهوف مانهايم مساء الخميس على ملعب بيزيربا أرينا بمدينة بالينجن الألمانية، في تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.