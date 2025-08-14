نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهير التعاون يرفض عرض الاتحاد ويفضل الانتقال إلى النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض سعد الناصر، الظهير الأيسر لفريق التعاون، عرض نادي الاتحاد السعودي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مفضلًا الانتقال إلى نادي النصر.

وبحسب ما كشفته صحيفة اليوم السعودية، فقد تقدمت إدارة الاتحاد بعرض رسمي قيمته 60 مليون ريال سعودي لضم اللاعب، إلا أن رغبة سعد الناصر تميل نحو ارتداء قميص النصر بدلًا من الاتحاد.

وأوضحت الصحيفة أن الساعات المقبلة ستشهد حسم مصير اللاعب بشكل نهائي، على أن يعلن التعاون رسميًا عن وجهته القادمة.

يُذكر أن نادي الاتحاد أعلن في وقت سابق من اليوم تعاقده مع أحمد الجليدان لدعم الجبهة اليمنى بعقد يمتد لخمس سنوات، مقابل نحو 40 مليون ريال سعودي.