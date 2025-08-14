نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم تجديد عقد أحمد نبيل كوكا حتى 2030 ورفع راتبه للفئة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة النادي الأهلي ملف تجديد عقد لاعب الوسط أحمد نبيل كوكا، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعد التوصل لاتفاق يضمن بقاءه داخل صفوف الفريق حتى عام 2030.

ووفقًا لما أوردته تقارير، فقد اتفق مسؤولو الأهلي مع كوكا على تمديد تعاقده لمدة خمس سنوات إضافية عقب نهاية عقده الحالي، مع رفع راتبه ليصبح ضمن الفئة الثانية بين لاعبي الفريق.

وكان كوكا قريبًا من الانتقال إلى قاسم باشا التركي خلال الفترة الماضية، إلا أن الصفقة تعثرت بسبب خلافات بين الناديين حول طريقة سداد أقساط قيمة الانتقال البالغة نحو 800 ألف دولار.

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة فريق فاركو يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.