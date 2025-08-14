نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوناروما يقترب من مانشستر سيتي بعد رحيله المفاجئ عن باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما بدأ رحلة البحث عن فريق جديد بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، ويبدو أن مانشستر سيتي هو الأقرب للفوز بخدماته في الفترة المقبلة.

وكان دوناروما قد أصدر بيانًا أمس أكد فيه أن “شخصًا ما – لم يذكر اسمه” كان السبب وراء استبعاده من الفريق الباريسي بعد فشل مفاوضات تجديد عقده.

وكشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عن تصريحات إينزو رايولا، وكيل أعمال الحارس، الذي أوضح أن الدوري الإنجليزي الممتاز يمثل الخيار الأمثل لدوناروما، مؤكدًا: “نعمل حاليًا على الانتقال إلى هناك، ولم نجر أي محادثات مع أندية إيطالية، فما زلنا مصدومين من موقف باريس سان جيرمان”.

وأشار رومانو إلى أن مانشستر سيتي أبدى بالفعل اهتمامًا جادًا بضم الحارس الإيطالي خلال سوق الانتقالات الحالية.