غضب كورتوا من ألونسو بعد طلب التعاقد مع حارس جديد

أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية إسبانية كشفت عن حالة من الاستياء تسيطر على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، تجاه مدربه الإسباني تشابي ألونسو، بعد أن علم بطلب قدمه الأخير لإدارة النادي.

وأوضحت شبكة "دون بالون" أن ألونسو طالب بالتعاقد مع حارس شاب ليكون الحامي المستقبلي لعرين الفريق، وهو ما أثار غضب كورتوا الذي يرى أنه لا يزال قادرًا على العطاء في أعلى المستويات لعدة سنوات قادمة مع "الميرينجي".

ورغم إدراكه أن إدارة النادي قد تتجه لتعزيز هذا المركز بحكم تقدمه في العمر، إلا أن الحارس البلجيكي يتمسك بموقعه الأساسي في التشكيلة خلال الموسم الحالي، ويرفض التنازل عنه لأي سبب.

كورتوا، البالغ من العمر 33 عامًا، ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو المقبل، ويخوض موسمه السابع مع النادي منذ انضمامه في أغسطس 2018. ويستعد للمشاركة في افتتاح مباريات الفريق بالدوري الإسباني أمام أوساسونا على ملعب سانتياجو بيرنابيو في 19 أغسطس الجاري.