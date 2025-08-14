نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنربخشة ينسحب من سباق التعاقد مع ماركو أسينسيو بسبب ارتفاع التكلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال مستقبل الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب باريس سان جيرمان، يكتنفه الغموض قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل خروجه من حسابات المدرب لويس إنريكي، ما يجعل رحيله عن حديقة الأمراء الاحتمال الأقرب.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فقد قرر نادي فنربخشة التركي، الذي أبدى اهتمامًا سابقًا بضم اللاعب، الانسحاب من الصفقة، مرجعة ذلك إلى ارتفاع تكلفتها المالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعاقد النادي التركي مع مواطنه كريم أرتوركوجلو حوّل اهتمامه بعيدًا عن أسينسيو.

وتبقى فرص مشاركة أسينسيو مع باريس في الموسم الجديد ضئيلة للغاية، ما يفتح الباب أمام تكهنات حول وجهته المقبلة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبلغ أسينسيو 29 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الوسط الهجومي، ويرتبط بعقد مع النادي الباريسي حتى يونيو 2026.

وخاض مع الفريق 47 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.