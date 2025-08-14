نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يقترب من ضم نجم بارما بعرض يصل إلى 35 مليون يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتحرك نادي ليفربول الإنجليزي بقوة لخطف توقيع المدافع الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني، لاعب بارما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعرض مالي ضخم يقترب من مطالب ناديه.

وبحسب شبكة "دي مارزيو" الإيطالية، فإن ليفربول تقدم بعرض يبلغ 35 مليون يورو، مقسمة إلى 31 مليون قيمة الصفقة الأساسية، إضافة إلى 4 ملايين كحوافز وإضافات، في محاولة لإقناع بارما بالتخلي عن لاعبه صاحب الـ19 عامًا.

وتستمر المفاوضات بين الناديين على أمل التوصل لاتفاق قريب، خصوصًا أن بارما كان يستهدف الحصول على 40 مليون يورو صافي من الصفقة، بينما تبلغ القيمة السوقية لليوني 18 مليون يورو فقط وفقًا لتقديرات "ترانسفير ماركت".

ويرتبط ليوني بعقد مع بارما يمتد حتى يونيو 2029، وشارك في 17 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، سجل خلالها هدفًا واحدًا، مما جعله هدفًا لعدد من الأندية الكبرى، وعلى رأسها ليفربول الساعي لتدعيم خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد.