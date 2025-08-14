نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يخطط لضم نجم برايتون على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضع إدارة يوفنتوس الإيطالي أنظارها على النجم الدنماركي مات أورايلي، لاعب وسط برايتون الإنجليزي، بعد تألقه اللافت في البريميرليج خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن أورايلي أبدى حماسه للانضمام إلى يوفنتوس بعد المحادثات الأخيرة حول شروط التعاقد، حيث يدرس النادي الإيطالي خيار ضمه على سبيل الإعارة مع بند إلزامي بالشراء عقب نهايتها.

وأشار رومانو إلى أن إتمام الصفقة يرتبط أولًا برحيل البرازيلي دوجلاس لويز، الذي يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي، وهو ما قد يفتح الباب أمام إتمام انتقال أورايلي إلى السيدة العجوز.

ويبلغ أورايلي 24 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الوسط المحوري، ويرتبط بعقد مع برايتون حتى يونيو 2029. وكان قد انتقل إلى النادي الإنجليزي عام 2024 قادمًا من سيلتك الاسكتلندي، وخاض منذ ذلك الحين 23 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة.

وفي حال إتمام الصفقة، سيكون أورايلي إضافة قوية لخط وسط يوفنتوس بفضل إمكانياته الفنية وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.