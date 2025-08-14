نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان بطلًا لـ كأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام بركلات الترجيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي 25/2024، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز على نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية (4-3)، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

نتيجة مواجهة باريس سان جيرمان وتوتنهام في السوبر الأوروبي

وأقيمت القمة النارية بين العملاق الباريسي وتوتنهام على أرضية ملعب بلو إنيرجي ستاديوم في مدينة أودينيزي الإيطالية، تحت إدارة الحكم البرتغالي جواو بيدرو سيلفا بينيرو.

تمكن توتنهام من تسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 40، عن طريق مدافعه الهولندي ميكي فان دي فين.

ثم أضاف السبيرز ثاني أهدافه في اللقاء عن طريق مدافعه الأرجنتيني كريستيان روميرو في الدقيقة 48 من عُمر اللقاء، بعد صناعة متقنة من زميله بيدرو بورو.

وألغى حكم اللقاء البرتغالي جواو بيدرو سيلفا هدف لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 68 عن طريق برادلي باركولا، بداعي التسلل على فابيان رويز.

وفي الدقيقة 85، قلص الكوري الجنوبي لي كانج إن النتيجة لصالح العملاق الباريسي، بعد صناعة متقنة من زميله فيتور فيريرا.

وقبل نهاية اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 90+3، عادل المهاجم البرتغالي راموس النتيجة لصالح باريس سان جيرمان، بعد عرضية متقنة من عثمان ديمبيلي.