نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحصل على موافقة الليجا لتسجيل الحارس خوان جارسيا بدلًا من تير شتيجن المصاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي برشلونة دفعة قوية في ملف تسجيل الحارس خوان جارسيا بقوائم الفريق في الدوري الإسباني، بعدما منحت رابطة “الليجا” الضوء الأخضر لإتمام الإجراءات.

وكان برشلونة قد أعلن التعاقد مع جارسيا قبل أسابيع، لكن أزمة تسجيله ظلت عالقة بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية، المرتبطة بإثبات غياب الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن لفترة طويلة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فقد صدقت رابطة الليجا على التقرير الطبي الذي أرسله برشلونة بشأن إصابة تير شتيجن، والذي أكد – بموافقة ثلاثة أطباء – أن فترة غيابه لن تقل عن أربعة أشهر.

هذا التقرير منح النادي الحق في قيد جارسيا رسميًا، بعدما أثارت تصريحات سابقة لتير شتيجن عن غيابه لمدة ثلاثة أشهر فقط غضب الإدارة، لأنها كانت ستحرم الفريق من الاستفادة بالبند القانوني الذي يسمح بتسجيل لاعب بديل أثناء فترة الغياب الطويلة.

ونجحت إدارة برشلونة في احتواء الأزمة بإقناع الحارس الألماني على توقيع التقرير الجديد، ما مهد الطريق أمام استكمال صفقة خوان جارسيا قبل عودة المنافسات الرسمية.