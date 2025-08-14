نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الله السعيد جاهز لتعزيز وسط الزمالك أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح عبد الله السعيد، لاعب وسط الزمالك، جاهزًا للمشاركة في مواجهة المقاولون العرب، المقررة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وشارك السعيد في مران الفريق اليوم استعدادًا للقاء، بعد أن كان قد غادر مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى عند الدقيقة 66 بسبب العامل البدني.

وكان الزمالك قد افتتح مشواره في البطولة بفوز مستحق على سيراميكا بثنائية نظيفة، أحرزها ناصر ماهر ومحمد شحاتة، ليحصد أول ثلاث نقاط له في الموسم.