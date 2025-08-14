نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يضم نجم الفتح مقابل 40 مليون ريال بعقد لخمس سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي الاتحاد السعودي صفقة التعاقد مع أحمد الجليدان، لاعب الفتح، مقابل 40 مليون ريال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لما كشفته صحيفة "الرياضية" السعودية.

ووقع الجليدان، البالغ من العمر 21 عامًا، عقدًا يمتد لخمس سنوات مع العميد، بعد أن خاض 25 مباراة بقميص الفتح في الموسم الماضي، مقدّمًا مستويات لافتة جعلته هدفًا لعدة أندية.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناءً على توصية من المدرب الفرنسي لوران بلان، الذي قرر تدعيم الجبهة اليمنى للفريق، في ظل استبعاده استمرار فواز الصقور في تشكيلته للموسم الجديد.

ويستعد الاتحاد لمواجهة النصر في 19 أغسطس الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، في مباراة مرتقبة يسعى من خلالها الفريق لتأكيد جاهزيته للموسم.