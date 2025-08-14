نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يترقب قرار ريبيرو بشأن عبد القادر وسط عروض محلية وخارجية وضغوط للرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، موافقة الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، على عودة أحمد عبد القادر للمشاركة في التدريبات الجماعية، بدلًا من الاكتفاء بالمران الفردي داخل مقر النادي.

وترغب إدارة الأهلي في دمج اللاعب بالتدريبات الجماعية تمهيدًا لتحديد موقفه من المشاركة في المباريات الرسمية، وفقًا لحالته البدنية ورؤية الجهاز الفني.

وكان مسئولو القلعة الحمراء قد أبدوا ترحيبهم بانتقال عبد القادر إلى الدوري الليبي، بعدما أبلغهم اللاعب بانتظار عرض من أحد الأندية الليبية، مؤكدين أنهم سيبحثون أي عرض رسمي يصل، مع عدم المبالغة في المطالب المالية لإتمام الصفقة.

ورغم تلقيه عدة عروض محلية من أندية سيراميكا، زد، المصري البورسعيدي، والاتحاد السكندري، بجانب عروض خليجية أبرزها من الحزم السعودي، رفض عبد القادر هذه العروض مفضلًا الرحيل المجاني، وهو ما اصطدم برفض إدارة الأهلي التي تطالبه بجلب عرض محلي أو خارجي يتناسب مع قيمته.

كما ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى الزمالك بعد تلقيه عرضًا مغريًا من القلعة البيضاء، إضافة لعرض آخر من بيراميدز، حيث يخطط عبد القادر للانتقال للزمالك الموسم المقبل، لكن إدارة الأهلي رفضت السماح له بالرحيل مجانًا وأدرجته ضمن القائمة المحلية قبل إغلاق باب القيد في مصر الأربعاء الماضي.