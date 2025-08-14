نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعيد ثنائي الفريق قبل مواجهة فاركو في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكدت جاهزية ثنائي الأهلي، أحمد رضا وياسين مرعي، للمشاركة في مواجهة فاركو المقررة بعد غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تعافيهما من إصابة عضلية تعرضا لها عقب لقاء مودرن سبورت الأخير.

وكان اللاعبان قد خضعا لفحوصات طبية أثبتت سلامتهما، قبل أن ينتظما في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، ليعلن الجهاز الفني جاهزيتهما للمشاركة في المباراة المرتقبة.

ويواصل الأهلي استعداداته للمواجهة من خلال تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث بدأ المران بفقرات بدنية متنوعة، تلتها تدريبات فنية متخصصة، ثم تقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، بينما خضع حراس المرمى لبرنامج تدريبي مكثف ضمن خطة الإعداد للمرحلة المقبلة.

ويخوض الأهلي اللقاء أمام فاركو بعد تعادله في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بهدفين لمثلهما، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وأداءً هجوميًا متبادلًا بين الفريقين.