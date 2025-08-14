نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجونة يراقب غزل المحلة استعدادًا لمواجهة الجولة الثالثة بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يراقب الجهاز الفني لفريق الجونة، بقيادة أحمد مصطفى بيبو، أداء غزل المحلة أمام سموحة في الجولة الثانية من دوري نايل، بهدف دراسة نقاط القوة والضعف لدى زعيم الغربية قبل المواجهة المرتقبة بينهما في الجولة الثالثة من المسابقة.

وكان الجونة قد افتتح مشواره في البطولة بفوز ثمين على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد، حاصدًا أول ثلاث نقاط له في الموسم.

ويطمح بيبو إلى ترسيخ أقدامه في القيادة الفنية للفريق، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المحلة، لمواصلة البداية القوية وحصد أكبر قدر ممكن من النقاط في الدور الأول، تمهيدًا لخوض الدور الثاني بثقة أكبر.

ويعتمد مدرب الجونة على مزيج من عناصر الخبرة الموجودة بالفريق منذ مواسم سابقة، في مقدمتهم نور السيد، لاعب الوسط المخضرم وأكبر لاعبي الدوري سنًا، والمهاجم مروان محسن، نجم الأهلي الأسبق، إلى جانب الصفقات الجديدة القادمة من دوري المحترفين لتعزيز صفوف الفريق.