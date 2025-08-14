سان جيرمان "سوبر أوروبا"أحرز باريس سان جيرمان الفرنسي لقب السوبر الأوروبي لكرة القدم، بعد أن قلب تخلفه أمام توتنهام الإنجليزي 0-2 إلى تعادل 2-2 في الوقت الأصلي ثم إلى حسم النتيجة بركلات الترجيح 4-3، الأربعاء، في مدينة أوديني الإيطالية.

تقدم توتنهام بهدفي الهولندي ميكي فان دي فين (39) والأرجنتيني كريستيان روميرو (48)، قبل أن يسجل سان جيرمان هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق البديلين الكوري الجنوبي كانغ-إن لي (85) والبرتغالي غونزالو راموس (90+4).

ونجح النادي الباريسي في دخول تاريخ البطولة كأول فريق فرنسي يحرز لقب السوبر الأوروبي.

وكان باريس سان جيرمان قد أحرز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز على إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة. في المقابل توج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي على حساب مواطنه مانشستر يونايتد.