نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يواجه خطر إيقاف القيد بسبب مستحقات متأخرة تتجاوز 2.6 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجد نادي الزمالك نفسه أمام أزمة مالية ملحة، بعدما بات مطالبًا بسداد نحو 2 مليون و600 ألف دولار لتسوية مستحقات متأخرة لعدد من لاعبيه ومدربيه السابقين، لتجنب خطر فرض عقوبة إيقاف القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة المقبلة.

وتتوزع هذه المديونيات على ثلاثة أطراف رئيسيين، حيث يطالب السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق السابق، بالحصول على 1.8 مليون دولار، بينما يحق للبولندي كونراد ميشالاك الحصول على 700 ألف دولار، بالإضافة إلى 120 ألف دولار مستحقة للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للفريق.

وبدأت إدارة الزمالك اتصالات مباشرة مع نداي وميشالاك وجوميز، في محاولة للتوصل إلى تسوية ودية، سواء من خلال جدولتها أو تخفيض جزء منها، بهدف تجنب اللجوء إلى النزاعات القانونية التي قد تضاعف الغرامات والفوائد المالية.

ومن المقرر أن يشهد الملف تطورات حاسمة خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يسابق مسئولو النادي الزمن لإغلاق هذه الأزمة وضمان استقرار الفريق، مع تفادي أي عقوبات محتملة قد تؤثر على مسيرته في الموسم الكروي الحالي.