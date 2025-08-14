نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر مقرب من عبدالقادر يكشف حقيقة شكواه لدى فيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة رغبة اللاعب أحمد عبد القادر قي تقديم شكوى ضد النادي الأهلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال مصدر مقرب من اللاعب أحمد عبد القادر في تصريحات خاصة عبر برنامج ستاد المحور: "اللاعب لا يعلم سبب الهجوم عليه، هو يتدرب حسب البرنامج الموضوع له من الجهاز الفني للنادي الأهلي".

وأضاف: "اللاعب لم يفكر في شكوى الأهلي لا من قريب ولا من بعيد، كما أنه يحصل على راتبه بانتظام ولم يُنهي فترة إعداده بعد الإصابة حتى الآن".

واختتم: "عبدالقادر سيعود قريبًا للتدريبات الجماعية واللاعب تحت أمر الأهلي، سوق الانتقالات انتهى واللاعب يركز في الوقت الحالي على العودة بقوة وإثبات نفسه للجهاز الفني".