نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي السوبر الأوروبي.. روميرو يضاعف النتيجة لـ توتنهام أمام باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام حاليًا على أرضية ملعب بلو إنيرجي ستاديوم في مدينة أودينيزي الإيطالية، نهائي كأس السوبر الأوروبي لموسم 2024-25، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

روميرو يضاعف النتيجة لـ توتنهام أمام باريس سان جيرمان

تمكن توتنهام هوتسبير من تسجيل هدف التقدم عن طريق مدافعه الهولندي ميكي فان دي فين في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

ثم أضاف المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو الهدف الثاني لصالح الفريق الإنجليزي، في الدقيقة 48، بعد تمريرة مميزة من زميله بيدرو بورو.

ويدير اللقاء الحكم الدولي البرتغالي جواو بيدرو سيلفا بينيرو، في القمة الأوروبية التي تقام على أرضية ملعب بلو إنيرجي ستاديوم.

ويدخل العملاق الباريسي تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي اللقاء بصفته بطل دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز على إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة.

في المقابل، يأمل توتنهام المتوج بلقب الدوري الأوروبي على حساب مواطنه مانشستر يونايتد، في التتويج بكأس السوبر لتكون بداية مميزة للموسم الكروي الجديد.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه.

▪︎خط الدفاع: نونو مينديتش - ويليام باشو - ماركينيوس كوريا - أشرف حكيمي.

▪︎خط الوسط: فيتور فيريرا - إيمري - ديزيري دوي.

▪︎خط الهجوم: كفاراتسخيليا - عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا.

بينما، جاء تشكيل توتنهام، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: فيكاريو.

▪︎خط الدفاع: بورو - روميرو - كيفن دانسو - دي فين.

▪︎خط الوسط: بينتانكور - بالينيا - قدوس.

▪︎خط الهجوم: سار - ريتشارليسون - دجيد سبينيس.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في السوبر الأوروبي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وهي الناقل الحصري لمباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

▪︎قناة bein sports HD1 بتعليق المعلق الرياضي حسن العيدروسي.

▪︎قناة bein sports HD2 بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

وأيضًا، يمكنكم مشاهدة مواجهة باريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير في نهائي مسابقة كأس السوبر الأوروبي عبر تطيبق "TOD".