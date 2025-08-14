نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يصدم كولومبوس برفض منح وسام أبو علي البطاقة الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي فريق القاهرة، متجها إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، وذلك بعد الإنضمام إليهم في موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

أعلن أحمد شوبير منذ قليل عبر برنامجه على قناة الأهلي، أن إدارة النادي الأهلي ترفض إرسال البطاقة الدولية إلى الفريق الأمريكي، رغم إعلان الفريق الأمريكي إنضمام اللاعب واقترابه من المشاركة مع الفريق.

أوضح شوبير قائلا: "الأهلي لم يرسل البطاقة الدولية الخاصة باللاعب وسام أبو علي، قبل دفع الفريق الأمريكي المقابل المادي للنادي الأهلي".

اختتم شوبير حديثه قائلا: "في حالة عدم إرسال الفريق الأمريكي للمقابل المادي، اللاعب سيعود إلى القاهرة، ويستكمل مشواره مع الأهلي حتى عام 2029".

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره فاركو السكندري في الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء الجمعة القادم.

يذكر أن فريق الأهلي تعادل إيجابيا أمام فريق مودرن سبورت في المباراة الافتتاحية من الموسم الجديد لبطولة دوري نايل، وذلك بنتيجة 2-2.