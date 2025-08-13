نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا شحاتة يجري تغييرات تكتيكية في كهرباء الإسماعيلية قبل مواجهة بتروجت بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجري رضا شحاتة، المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، تعديلات تكتيكية على تشكيلته استعدادًا لمواجهة بتروجت، المقررة على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري نايل.

ويسعى شحاتة للوصول إلى التشكيل الأمثل بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على القوام الأساسي للفريق، والتعاقد مع لاعبين جدد لم يصلوا بعد إلى درجة الانسجام المطلوبة، وهو ما انعكس على الأداء في الجولة الأولى التي خسرها الفريق أمام الجونة بهدف دون رد.

ويعتمد المدير الفني على مزيج من عناصر الخبرة والشباب، يتقدمهم المهاجم عمر السعيد، لاعب الزمالك السابق، ولاعب الوسط المغربي محمد أوناجم، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة التي تسعى لإثبات نفسها.

وكان كهرباء الإسماعيلية قد بدأ مباراته الماضية أمام الجونة بتشكيل ضم: علي الجابري في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع عصام الفيومي، محمد ياسين، سيف الخشاب، وكريم يحيى، وفي الوسط مامادو سيلا، عبد الفتاح تاحا، ماجد هاني، ومصطفى كشري، بينما قاد الهجوم محمد شيكا ومحمد أوناجم.