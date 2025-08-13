نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يدعم صفوفه بظهير الفتح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي تعاقده مع الظهير الأيمن أحمد الجليدان قادمًا من الفتح.

وقال الاتحاد عبر حسابه على منصة «إكس» في مقطع فيديو للإعلان عن الصفقة: «النمر الحقيقي ما يضيع هويته».

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد، لكن تقارير إعلامية سعودية أشارت إلى أن الجليدان وقّع عقدًا لمدة خمس سنوات مع بطل الدوري.

وتألّق الجليدان الذي تخرج في أكاديمية الفتح مع الفريق الأول في الموسم الماضي، ولعب 31 مباراة في الدوري.

وكتب الفتح عبر موقعه على الإنترنت: «وافقت إدارة الفتح على بيع عقد لاعب الفريق الأول أحمد الجليدان لنادي الاتحاد، وجاءت هذه الموافقة بعد التشاور مع مدرب الفريق».

وأضاف: «قدّم اللاعب أحمد الجليدان شكره وتقديره لكل من عمل معه طوال فترة تدرجه في الفئات السنية بنادي الفتح وحتى وصوله إلى الفريق الأول، مؤكدًا اعتزازه بالسنوات التي قضاها في النادي».

