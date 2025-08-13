نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف يسلم الجبلاية شهادات المسار السريع للمدربين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم شهادات دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة C/B معا تمهيدًا لتوزيعها على الدارسين، فيما تم تأجيل تسليم شهادتي مدربين اثنين حتى استكمال عدد الساعات المقررة للدورة.

ويُعد الاتحاد المصري لكرة القدم هو الاتحاد الوحيد الذي نظم دورة المسار السريع بتوجيه من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وتحت إشراف الإدارة الفنية للاتحاد بقيادة الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد ود. جمال محمد علي مدير إدارة المدربين والمحاضر الرئيسي للدورة وتنسيق إيهاب الجندي منسق الدورات التدريبية.

أقيمت الدورة بعدد ساعات بلغ 200 ساعة تم تقسيمها على أربعة كورسات على مدار أربعة أشهر، وقد خصصت للاعبين الذين ينطبق عليهم أحد الشروط الخمسة للمسار السريع وهي الاشتراك في 20 مباراة مع منتخب مصر الأول أو 30 مباراة في بطولات إفريقيا أو المشاركة في نهائيات كأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية أو في 200 مباراة في الدوري الممتاز