نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يعلق على انتقال نونيز إلى الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودّع محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر(الفراعنة) زميله السابق الأوروغوياني داروين نونيز بعد انتقاله من ليفربول الإنجليزي إلى الهلال السعودي خلال الصيف الجاري.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، صورتين تجمعه بنونيز، وكتب: «أعتبر نفسي محظوظًا بصداقتك وزمالتك، كنت صريحًا دائمًا، وصاحب طاقة إيجابية في كل مكان توجد به».

أضاف قائد الفراعنة: «لقد نشرت الابتسامة بيننا وأضحكتنا، وأظهرت روحًا إيجابية في كل تصرفاتك، سنفتقدك كثيرًا، وأتمنى لك كل التوفيق مع ناديك الجديد».

وكان الهلال السعودي أعلن أوائل الأسبوع الجاري عن تعاقده مع نونيز بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى صيف 2028.

ورحل نونيز عن صفوف ليفربول بعد ثلاثة مواسم بقميص النادي الإنجليزي، حيث انضم من بنفيكا البرتغالي مقابل 75 مليون يورو (87 مليون دولار)، لكنه لم يفرض نفسه بقوة، مكتفيًا بتسجيل 40 هدفًا في 143 مباراة بقميص ليفربول في جميع المسابقات.

