نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشامي يجدد تعاقده مع المصري.. ويوضح: أعد الجماهير ببطولة هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وعد محمد الشامي لاعب وقائد النادي المصري البورسعيدي الحالي ولاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، جماهير فريقه بتحقيق بطولة هذا الموسم، مؤكدًا إن شاء الله نفرح الجماهير والإدارة تحت قيادة مستر كامل أبو علي.

محمد الشامي يجدد تعاقده مع المصري

وتابع "الشامي" حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الكونفدرالية حلمنا في النادي المصري، وحاسس إن ربنا هيكرمنا الموسم ده عشان الجماهير والإدارة، كنا قريبين النسخة الماضية لكن قدر الله وما شاء فعل.

وأضاف: افتقدت لاعبين كثيرين بسبب الإصابة أبرزهم باهر المحمدي وصلاح محسن وعبد الرحيم دغموم وكريم العراقي، كل اللاعبين في الفريق إخواتي، بتمنى للفريق التوفيق خلال الموسم الحالي والفوز ببطولة وإن شاء الله في أسرع وقت هكون معاهم.

وواصل لاعب الإسماعيلي السابق: إمام عاشور هو أفضل لاعب في مصر خلال السنوات الأخيرة، لاعب لديه كل الإمكانيات داخل الملعب وهذا هو الأهم، لاعب لديه حلول لكل المواقف الصعبة، لاعب يمتلك سرعة ومهارة وقوة ورؤية مختلفة عن أي لاعب في مصر.

وأردف: بعد متابعتي للجولة الأولى، وادي دجلة فريق محترم، مودرن سبورت ظهر بشكل مختلف أمام الأهلي وقدم مباراة جيدة، كهرباء الإسماعيلية خسر "بطلوع الروح"، بالتالي الدوري سيكون صعب على الجميع ولن تكون هناك مباريات سهلة.

واختتم محمد الشامي حديثه بانفراد لبرنامج نجوم دوري نايل، مؤكدًا أنه أنهى اتفاقه مع إدارة النادي المصري تحت قيادة مستر كامل أبو علي بتجديد تعاقده الذي ينتهي الموسم الحالي مدة 3 سنوات قادمة، ومشددًا على أنه لم تكن هناك أي خلافات، فالإدارة تقدر اللاعبين الكبار والمخلصين.