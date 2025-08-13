نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشامي: الفوز ببطولة هدفنا في الموسم الجديد.. والمصري نظم "أقوى معسكر إعداد " للدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الشامي لاعب وقائد النادي المصري البورسعيدي الحالي ولاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، أن الإصابة قضاء وقدر وابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، وأنها جاءت في توقيت صعب بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع النادي والمنتخب، مشددًا على أنها كانت فترة صعبة، لكنها نجح في تخطيها، وأنه يتدرب حاليًا بشكل منفرد ثم سينضم بعد أيام للتدريبات الجماعية.

وتابع "الشامي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: نجحنا الموسم الماضي في الحفاظ على تواجدنا في المربع الذهبي والمشاركة بالبطولات والمنافسات القارية، والموسم الحالي عندنا هدف أهم وهو الفوز ببطولة من أجل الجماهير والإدارة برئاسة مستر كامل أبو علي، مع تواجدنا في المربع الذهبي من جديد.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: تغيير المدربين أثر على نتائج الفريق في الموسم الماضي، لكننا حققنا الهدف الأهم وهو التواجد في المربع الذهبي والمشاركة القارية، كل مدرب له إيجابياته وسلبياته، بدءً من معين الشعباني المدرب الكبير، ثم أنيس بوجلبان الذي حقق المطلوب منه رغم أن النتائج لم تكن على ما يرام، وأخيرًا الراحل الدكتور ميمي عبد الرازق الذي افتقدناه بشدة، كان شخصية كبيرة ومخلصة للنادي وللبلد، ربنا يرحمه.

وواصل لاعب الإسماعيلي السابق: بدأنا الموسم الحالي بشكل قوي وحققنا فوزًا كبيرًا بثلاثية على حساب الاتحاد السكندري بأداء جيد جدًا، والجميع شاهد مستويات ونتائج المنافسين، كابتن نبيل الكوكي نجح في تنظيم واحد من أقوى معسكرات الإعداد بين الأندية وربنا كلل مجهوداتنا بالفوز الكبير على زعيم الثغر.

وأردف: مباريات الدوري الموسم الجديد ستكون صعبة للغاية، والنقطة ستكون غالية على كل الفرق كبيرة وصاعدة حديثًا، الكل استعد ودعم بقوة والأكثر تركيزًا هو من سيكمل مشواره بقوة حتى النهاية.

واختتم محمد الشامي حديثه: شكل الدوري الجديد أعطى لكل الفرق فرصًا ذهبية للمنافسة، ولم يتم معرفة البطل إلا مع صافرة آخر مباراة، لذا كل شيء وارد، خصوصًا إن الجميع استعد ودعم صفوفه بقوة، كل الفرق والإدارات أصبحت تخاف من شبح الهبوط، وبالتالي الملعب 11 في مواجهة 11 مهما كانت الأسماء والفوارق.