نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشامي: المصري أفضل من ثلاثي القمة حاليا.. واخترت الزمالك رغم عرض الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد الشامي لاعب وقائد النادي المصري البورسعيدي الحالي ولاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، عن فترته داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن اللعب في ميت عقبة كان القرار الأنسب له في تلك الفترة، لإنه اختيار ربنا، مضيفًا: كنت حابب أكمل في المصري بعد انتهاء الإعارة من إنبي، لكن مغالاة مسؤولي الفريق البترولي أوقفت المفاوضات، بعدها جاء عرضين من الأهلي والزمالك، وربنا اختار لي الزمالك.

وتابع "الشامي" حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: قبلها كابتن حسام البدري تحدث معي عن انضمامي للأهلي بعد نهائي كأس مصر 2017، بعدها روحت الزمالك وعندي 19 سنة وأنا عندي أحلام وطموحات كبيرة، لكني لم أحصل على فرصتي كاملة للظهور بشكل قوي وكذلك على الدعم المطلوب من الإدارة كلاعب صغير السن.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: لاعبو الأبيض الكبار دعموني بقوة وتحدثوا معي، لكن الإدارة لم تؤدي دورها رغم رفض المستشار مرتضى منصور رحيلي في صفقة انتقال إبراهيم حسن من الإسماعيلي، متابعًا: قرروا رحيلي بعد أول موسم دون سبب، وبالتالي أنت مكنتش جايب لاعب مستقبل للنادي.

وواصل لاعب الإسماعيلي السابق: لم أخسر من فترتي في الزمالك بالعكس استفدت أشياء كثيرة، أهمها: ضرورة استغلال فرصة اللعب في أي نادي كبير مهما كان سنك، مضيفًا: لعبت في الإسماعيلي تحت ظروف لا يتحملها أحد، الضغوطات هناك قوية للغاية، لذلك تجد مواليد 2005 و2006 حاليًا يلعبون بكل قوة في الفريق، الإسماعيلي بيطلع رجالة تقدر تلعب في أي مكان.

وأردف: لم أحزن على عدم انتقالي للأهلي، الزمالك كان مناسبًا لي أكثر في كل شيء، وتحدث مع نيبوشا مدرب الزمالك الصربي وقتها ورحب بي جدًا، لكنه رحل سريعًا.

واختتم محمد الشامي حديثه: أي لاعب حاليًا يتمنى اللعب في النادي المصري تحت قيادة مستر كامل أبو علي، كل شيء متوفر مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، وبالتالي في حالة وجود عروض من الثلاثي سأختار الاستمرار مع المصري.

