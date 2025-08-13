نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشامي: "ابن حسام حسن" شرف لي.. وعودة العلاقات بين الأهلي والمصري لصالح الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الشامي لاعب وقائد النادي المصري البورسعيدي الحالي ولاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، أن مقولة ابن حسام حسن هي شرف كبير له أن يكون العميد مثل والده ومقتنع به وبإمكانياته، مشددًا على أن أي مدير فني لن يتعاقد كفريق أو يستدعي كمنتخب لاعبًا "مجاملة".

وتابع "الشامي" حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كابتن حسام حسن هو من طلب ضمي من إنبي للمصري بعد مباراة بين الفريقين، وهنا تظهر العين الخبيرة في انتقاء اللاعبين والتي لم تعد موجودة حاليًا، الجميع الآن يبحث عن اللاعب الجاهز، والحمد لله ألعب حاليًا في أفضل نادي بمصر النادي المصري البورسعيدي.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: انضمامي لمنتخب مصر تحت قيادة كابتن حسام حسن ومشاركتي أساسيًا "حلم كبير" تحقق، ورغم إن الاستدعاء كان غير متوقعًا، لكنني كان لدي أمل في ربنا والحمد لله حصل، لعبت وشاركت في بطولة عاصمة مصر، كانت بداية مهمة للحلم الكبير، وكابتن حسام حسن قال لنا أنتم مستقبل المنتخب والبلد ولازم تستفيدوا مع الكبار، مضيفًا: حضرت 5 معسكرات قبل الإصابة، واتعلمت كتير من نجوم المنتخب أبرزهم الأسطورة محمد صلاح.

وواصل لاعب الإسماعيلي السابق: وقت الإصابة طويل، وأنا بشاهد مباراة المصري والاتحاد، كان نفسي أنزل ألعب، عايز أتدرب، عايز ألعب، عايز أسمع صوت الجماهير، عايز أرجع معسكر منتخب مصر، قبل الإصابة كان عندي هدف وهو التواجد في قائمة المنتخب في أمم إفريقيا 2025، وإن شاء الله هحقق الحلم ده.

وأردف: مبسوط ومرتاح في المصري وعايز أكمل معاهم، النادي تحت قيادة مستر كامل أبو علي بيقدر اللاعبين الكبار والمخلصين، وجمهور المصري إخواتي الكبار.

واختتم محمد الشامي حديثه: عودة العلاقات بين الأهلي المصري نقطة هامة لصالح الكرة المصرية، نفسي الأهلي يرجع يلعب في بورسعيد والمصري يروح يلعب في القاهرة، لكن للأسف فيه ناس من مصلحتها الأمور توقف تاني.