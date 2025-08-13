الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2025، هذه البطولة التي تقام سنويًا تحت إشراف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “UEFA” تجمع بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي، وتعد فرصة مثالية لافتتاح الموسم الكروي الأوروبي بمواجهة من العيار الثقيل.

PSG vs Tottenham.. القنوات الناقلة ومعلق مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام اليوم في كأس السوبر الأوروبي 2025

تبث المباراة حصريًا عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، المالكة لحقوق بث البطولات الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيكون بإمكان المشاهدين متابعة لقاء باريس سان جيرمان وتوتنهام في السوبر الأوروبي 2025 عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 2

من هو معلق مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام؟

حرصت شبكة بي إن سبورتس على إسناد التعليق الصوتي لهذه القمة الأوروبية إلى اثنين من أبرز وأشهر المعلقين العرب في الساحة الرياضية، لضمان نقل الأجواء الحماسية والدرامية للمشاهدين في الوطن العربي، حيث سيعلق على المباراة كل من:

عصام الشوالي عبر قناة beIN Sports HD 1.

حسن العيدروس عبر قناة beIN Sports HD 2

تردد القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في السوبر الأوروبي 2025

وبإمكان الجماهير المشتركين في باقات بي إن سبورتس متابعة مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في السوبر الأوروبي 2025 بكل سهولة عبر تنزيل القناة من خلال التردد التالي:

القناة: beIN Sports HD 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 2/3

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام اليوم في السوبر الأوروبي 2025

تقام مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام اليوم، الأربعاء 13 أغسطس 2025، على ملعب فريولي في مدينة أودينيزي الإيطالية، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام: