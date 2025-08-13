نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في الجولة الثانية بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالاسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء بيراميدز غدا الخميس في ثاني جولات مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز

وجاءت القائمة المختارة لمباراة بيراميدز على النحو التالي:

في حارسة المرمى: أحمد عادل، عبد الله جمال

خط الدفاع: محمد نصر، عبد الكريم مصطفى، محمد إيهاب، عبد الله محمد.

خط الوسط: محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، مروان حمدي، محمد خطاري، على الملواني، محمد سمير كونتا، عبد الرحمن كتكوت، حسن منصور، عمر القط، إبراهيم عبد العال، إريك تراوري.

وفي الهجوم: أنور عبد السلام، نادر فرج، محمد زيدان.