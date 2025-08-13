نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يضم أبو السعود إمام من سموحة لتدعيم فريق الطائرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع أبو السعود إمام قادمًا من سموحة، لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة رجال، استعدادًا للموسم الجديد.

ووقع "أبو السعود" على عقود انضمامه لنادي الزمالك، في جلسة جمعته مع هشام نصر نائب رئيس النادي، بحضور رامي نصوحي عضو مجلس الإدارة، حيث تم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد.

ويأتي التعاقد مع أبو السعود ضمن خطة إدارة نادي الزمالك لتدعيم الفريق بعناصر مميزة، بهدف المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.