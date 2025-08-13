نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود ناجي حكما لمباراة أنجولا والكونغو في أمم إفريقيا للمحليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الحكام المصريين الظهور في بطولة أمم افريقيا للمحليين 2025 والذي يشارك فيها الثنائي محمود ناجي ومحمود عاشور.

محمود ناجي حكما لمباراة أنجولا والكونغو

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الدولي المصري محمود ناجى حكما لمباراة منتخبي أنجولا والكونغو الديمقراطية.

وتقام المباراة غدًا ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين المقامة في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ويقود المباراة محمود ناجي حكم ساحة، والإريتري صامويل مينجيس الغاني رونالد آدي مساعدان، الجزائري لطفي بوقصة حكم رابع، الموريتاني دحان بيدا حكم فيديو، والكيني ستيفن أونيانجو مساعد حكم فيديو.