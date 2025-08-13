نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة خاصة للبلجيكي فيريرا مع لاعبي الزمالك قبل مباراة المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جلسة خاصة للبلجيكي فيريرا مع لاعبي الزمالك

وأكد المدير الفني على أهمية التركيز والعمل بقوة وجيدة خلال الفترة الحالية، لتحقيق الفوز في مباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري.

وشدد على ثقته التامة في جميع اللاعبين، وطالبهم بتنفيذ التعليمات من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.

وشرح المدير الفني العديد من الجوانب الفنية والخططية، التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء المرتقب أمام المقاولون العرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.