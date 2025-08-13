نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغييرات نارية في الأهلي.. أفشة على الدكة و5 نجوم مطلب جماهيري قبل مواجهة فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة مديره الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، تدريباته المكثفة اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

غضب داخل الأهلي وتغييرات مرتقبة

شهدت أروقة القلعة الحمراء حالة من الغضب داخل الجهاز الفني بعد التعادل المخيب أمام مودرن سبورت بنتيجة (2-2) في الجولة الافتتاحية على استاد القاهرة الدولي.

هذا الأداء غير المقنع دفع ريبيرو للتفكير في إجراء تغييرات جوهرية على تشكيل الفريق، حيث يدرس إعادة محمد مجدي "أفشة" إلى مقاعد البدلاء، مع احتمالية الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي أساسيًا على حساب تريزيجيه، إلا أن القرار النهائي لا يزال محل نقاش مع الجهاز المعاون.

كما حرص ريبيرو على الاجتماع بـ تريزيجيه لتصحيح بعض الأخطاء الفنية، مطالبًا إياه بالتخلص من اللعب الفردي الذي طغى على أدائه مؤخرًا، والتركيز على العمل الجماعي لخدمة الفريق، خاصة أن اللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة تحتاج لتوظيف أفضل داخل منظومة اللعب.

مطالب جماهيرية بعودة 5 نجوم

في المقابل، يترقب جمهور الأهلي القرارات الفنية لريبيرو وسط مطالبات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعودة 5 لاعبين إلى التشكيل الأساسي، وهم: المالي أليو ديانج في وسط الملعب، المغربيان أشرف بن شرقي وأشرف داري، المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار، بالإضافة إلى قائد الفريق وحارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي.

وتبقى الأنظار موجهة نحو تشكيلة الأهلي أمام فاركو، في انتظار ما إذا كان ريبيرو سيستجيب للضغوط الجماهيرية أو سيواصل الاعتماد على اختياراته الفنية التي أثارت الجدل في المباراة السابقة.