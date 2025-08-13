نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق المصري للتايكوندو يحصل على المركز الثاني "ترتيب عام" في بطولة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل فريق المصري للتايكوندو على المركز الثاني ترتيب عام في بطولة الجمهورية للبراعم التي جرت مؤخرًا.

فريق المصري للتايكوندو يحصد المركز الثاني في بطولة الجمهورية

أشار اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي، إلي أن الفريق نجح في تحقيق هذا الإنجاز بعد حصول كل من يحيى عبد الله مزروع وياسين أحمد دغيدي على المركز الأول والميدالية الذهبية وهو ما ضمن لأبناء القلعة الخضراء تحقيق هذا المركز المشرف.

يتكون الجهاز الفني للفريق من الماستر أحمد متولي رئيسًا لجهاز اللعبة بالنادي ومعه الجهاز المعاون المكون من أحمد كمال، محمد عبدالحي، علي رضا، ابراهيم احمد، مازن طنطاوي، دعاء الشاعر.